Solignano, cacciatore punto dai calabroni: soccorso con l'elicottero

Un cacciatore sarebbe stato punto da alcuni calabroni mentre si trovava nella zona di Solignano nella mattinata di sabato 21 ottobre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco al soccorso alpino, che ha fatto partire l'elisoccorso da Pavullo. L'uomo avrebbe avuto un malore dopo le punture degli insetti. Secondo le prime informazioni il cacciatore si troverebbe in una zona non facilmente raggiungibile dai soccorritori: per questo motivo le operazioni di recupero sarebbero più difficoltose del previsto.

