È di Fontanellato la ditta che ha posato la trave al cantiere Esselunga di Firenze

"Abbiamo posati i manufatti, compreso la trave incriminata, che è stata posata nel mese di novembre". Chi parla è Ettore Longinotti, uno dei tre soci fondatori della Mina srl di Fontanellato, la ditta che si è occupata della posa della trave che venerdi scorso, alle 8.52 si è spezzata uccidenti cinque operai (fere) nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato a Firenze. Ha parlato mercoledì sera al Tg1 e le sue parole sono state riportate da La Gazzetta di Parma in edicola oggi: "Abbiamo fatto altre lavorazioni, prima di posare altro materiale sopra la trave che ha ceduto. C'è chi dice che la trave incriminata non era fissata bene. Assolutamente no, perché è ancora là al suo posto. E fissata perfettamente. È l'ala della trave dove era appoggiato il peso che si è spezzata, non ha retto. Ma la trave è ancora al suo posto". Per ora il titolare della ditta non ha ricevuto alcun avviso di garanzia.