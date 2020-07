Tragedia in Appennino: trovato morto escursionista 55enne parmigiano

Un escursionista parmigiano di 55 anni, le cui iniziali sono S.B. è stato trovato morto nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio lungo la ferrata nella zona del Passo della Pietra Tagliata, sull'Appennino Reggiano da un'unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna.

L'uomo, che aveva intrapreso un'escursione nella zona del Monte Casarola, era disperso dalla tarda serata di ieri: la moglie aveva avvertito le forze dell'ordine del suo mancato ritorno. Il soccorso alpino della stazione del Monte Cusna con le unità cinofile, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno avviato le ricerche in serata.

E' stata proprio una foto mandata dall'uomo alla consorte qualche ora prima, in cui era chiaramente riconoscibile la vetta della montagna, a far convergere nella zona le ricerche. Alle tre di stanotte i soccorritori hanno trovato il cadavere del 55enne, lungo la ferrata. I carabinieri stanno effettuando approfondimenti per ricostruire le cause del decesso.

Il corpo dell'uomo è stato recuperato questa mattina da un elicottero dei Vigili del Fuoco e trasportato dapprima al campo sportivo di Castelnovo Monti per gli adempimenti medico-legali e quindi all'obitorio dell'Ospedale di Castelnovo Monti