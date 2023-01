Si schianta con l'auto contro un palo della luce e poi scappa: nell'auto ritrovati cocaina e sangue, in albergo una pistola. Arrestato

Auto si schianta violentemente contro un palo dell'illuminazione in una rotonda a Fidenza, in via Trieste, ma quando arrivano i soccorsi, dentro non trovano nessuno. E' successo il primo gennaio, quando i carabinieri della Compagnia di Fidenza ricevono diverse segnalazioni di cittadini preoccupati. I carabinieri della Radiomobile, giunti sul posto, ritrovano la vettura sul ciglio della strada che connette Salsomaggiore a Fidenza.

I miltari, nel ricostruire l’accaduto e nell’ispezionare il veicolo, hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo una dose di cocaina e alcune tracce di sangue su una portiera. In nessuno degli ospedali del circondario avevano fatto accesso soggetti vittime di lesioni compatibili con l'incidente.? Nel giro di un paio d’ore, due giovani albanesi, senza fissa dimora in Italia, sono stati rintracciati dai carabinieri in stazione ferroviaria, mentre cercavano di lasciare Fidenza in treno. Accompagnati in caserma, hanno tentato di escludere il loro coinvolgimento con il sinistro ed il mezzo, per poi confessare di fronte all’evidenza dei fatti.

Ed è andata così: colui che era alla guida, pressoché illeso, era al volante senza aver mai conseguito una patente. La sua reticenza, il suo comportamento generale, e soprattutto il fatto che all’interno del mezzo vi fosse della droga, hanno portato i militari ad approfondire il controllo e perquisire una stanza d’albergo, della quale aveva la chiave in tasca.

Nella camera i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani (del tutto uguale a una Beretta semiautomatica), priva del tappo rosso, diversi proiettili veri, e un totale di quasi 50 grammi tra hashish e cocaina, nonché materiale utile al confezionamento.

Il ventenne albanese è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti, e dovrà rispondere anche di guida senza patente dei danni causati al palo della luce (abbattuto nell'incidente), del possesso dell’arma priva del tappo rosso e dei proiettili. Dopo aver passato la notte in una cella di sicurezza (analogamente al connazionale arrestato il giorno precedente con altri 20 grammi di cocaina), verrà condotto in giornata al Tribunale per rendere conto al giudice dei suoi comportamenti illegali. Al momento non sono state elevate contestazioni all’altro soggetto identificato, nonché a quello verosimilmente ferito nell’incidente, identificato in serata e che presentava una brutta ferita in testa.