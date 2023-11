Otto furti e rapine con minacce e coltelli puntati addosso alle vittime: arrestato 37enne

La Polizia Ferroviaria di Parma e della Stazione CC Parma Centro hanno arrestato un cittadino tunisino di 37 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Parma. Il procedimento ha ad oggetto una serie di furti e rapine (otto) commessi a Parma. In occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, al 37enne è stato altresì notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. All 'uomo - già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie , in Italia senza fissa dimora - vengono addebitati svariati furti e rapine commessi a Parma, ed in particolare : un furto commesso il 5 agosto 2022 ai danni dell’esercizio commerciale Juice , in concorso con due persone che intrattenevano il commesso, così consentendogli -stando alla visione delle telecamere di sorveglianza- di impossessarsi di un computer portatile Apple Mcbook Air silver ; un furto commesso l’8 gennaio 2023 ai danni del distributore automatico di vivande e bevande ditta “IVS” collocato all’interno della stazione ferroviaria di Parma , commesso -alla luce delle risultanze delle videoregistrazioni - mediante effrazione con un bastone, il che fruttava l’importo di circa 70 euro contenuti nell’apposita gettoniera ; un furto commesso il 26 gennaio 2023 ai danni di un cittadino, ascritto in concorso con altre due persone non identificate; un furto commesso il 4 agosto 2023 ai danni di un viaggiatore, che sostava, addormentato su una panchina, in Stazione in attesa del treno (il tutto rilevato dalle immagini di videosorveglianza), che consentiva l’appropriazione d i un telefono cellulare marca Wiko, della macchinetta scaldatabacco e di una marca da bollo da 70 euro; una rapina commessa il 2 settembre 2023 ai danni di un cittadino, in concorso con un'altra persona rimasta sconosciuta, che fungeva da palo , che consentiva -dopo ripetute minacce e violenza- di rubare un telefono cellulare marca Samsung modello Galaxy A54 ; un furto commesso ancora il 2 settembre 2023, in concorso con un' altra persona non identificata, ai danni di una giovane donna, cui veniva sottratta una bicicletta modello City bike marca Delsante , nei pressi della Stazione ferroviaria di Parma ; un furto ed una rapina, commessi il 14 ottobre 2023 ai danni di un giovane che camminava per strada, cui venivano sottratti prima un telefono cellulare e poi una somma di denaro; una rapina, commessa il 17 ottobre 2023 in concorso con due persone rimaste sconosciute, in particolare minacciando la persona offesa mediante un coltello puntato al fianco, mentre il complice la minacciava con una bottiglia di vetro rotta puntata al collo, azione che consentiva la rapina di un telefono cellulare e della somma di 240 euro. Le indagini sui singoli episodi sono state effettuate in parte dai carabinieri di Parma centro e in parte (per quei fatti commessi in ambito ferroviario), dalla Polfer.