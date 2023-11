Sporcizia e ragnatele nel magazzino di un discount di Parma: multa da duemila euro

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Parma, in coordinamento con i militari delle Compagnie Carabinieri dell'Arma Territoriale, ha recentemente condotto dei controlli su alcuni esercizi commerciali nelle province di Parma, Modena e Piacenza, mirati alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie. Le operazioni hanno portato alla luce alcune violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2000 euro.

A Parma, presso un discount alimentare, i carabinieri del Nas hanno riscontrato carenze igienico sanitarie, nel locale magazzino, interessato da sporcizia vetusta della pavimentazione, formazioni di ragnatele con la presenza di aracnidi vivi sulle pareti e stoccaggio di prodotti alimentari confezionati in promiscuità con materiale vario non attinente all’attività. Al legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1000 euro. Nel corso di una ispezione igienico sanitaria presso un ristorante, sono state rilevate carenze igieniche nella zona deputata al lavaggio delle stoviglie, interessata da soluzioni di continuità dell’intonaco. Nei confronti del titolare del ristorante è stata emessa una diffida, volta a ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.