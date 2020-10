Coronavirus: anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare la mascherina

Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare la mascherina.il Ministero dell'Interno ha chiarito in una circolare che l'obbligo è valido anche in questa circostanza. Il documento è stato firmato dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi: la disposizione che prevede l'utilizzo della mascherina "esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione".

Nelle bozze del decreto era scritto che dall'obbligo erano esentati «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria» ma nel testo pubblicato in Gazzetta l’esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.