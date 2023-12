Tenta un furto alla Saponeria di via Emilia Ovest, poi spintona una commessa e tenta la fuga: inseguito e bloccato da un cittadino

Bloccato da un cittadino mentre tenta di fuggire dopo un furto alla Saponeria di via Emilia Ovest. A esssere poi fermato dall'arrivo della polizia è stato un parmigiano, che all'interno del negozio aveva precedentemente spinto una delle commesse facendole battere la testa, per poi dileguarsi. Ma a quel punto è stato bloccato da un cittadino che lo ha inseguito fino a raggiungerlo e fermarlo in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia che poi lo hanno bloccato.