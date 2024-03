Detenuto si suicida nel carcere di Parma

Un giovane detenuto si è suicidato mentre si trovava all'interno del carcere di via Burla a Parma. II drammatico episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno della sezione di media sicurezza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane con problemi di tossicodipendenza.

Le cause all'origine del gesto estremo non sono ancora note e sono in corso accertamenti degli inquirenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il Garante Regionale dei Detenuti Roberto Cavalieri si è recato nel primo pomeriggio di giovedì 14 marzo in carcere per effettuare un sopralluogo.

Sono 25 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane a partire dal 1° gennaio del 2024, 28 sono i suicidi totali avvenuti all'interno delle aree di reclusione (3 poliziotti penitenziari)