Rami spezzati e alberi caduti: paura in Cittadella

Paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 settembre, per un grosso albero caduto all'interno del parco Cittadella. Fortunatamente la pianta, che è caduta vicino a Lostello, non ha colpito nessuno.

Il maltempo si è fatto infatti sentire nelle giornate di ieri, venerdì 25 e di oggi sabato 26 settembre, a Parma e provincia. I Vigili del Fuoco, infatti hanno portato a termine un centinaio di interventi, che riguardano soprattutto la messa in sicurezza di rami spezzati e di alberi caduti. All'interno del parco Cittadella un grosso albero è caduto ma fortunatamente non ha colpito nessuno. In città si sono registrati altri danni a causa del forte vento mentre a Salsomaggiore un albero è caduto nei pressi di un istituto scolastico. A Parma alcuni grossi rami sono caduti nei pressi della scuola Corridoni.