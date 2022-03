A Fidenza arrestato un 45enne: era ricercato per traffico di droga

I carabinieri della Compagnia di Fidenza, lunedì 7 marzo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli un 45enne napoletano domiciliato in una comunità del territorio fidentino. Lo stesso, a seguito di indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua a Vetere, è gravemente indiziato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito di far luce su un traffico di droga, prevalentemente cocaina, da destinare a piazze di spaccio nella provincia di Caserta.