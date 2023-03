A Parma nel 2022 quasi 300 donne hanno subito violenza

Nel 2022 si sono rivolte al Centro antiviolenza di Parma 289 donne che hanno subito, appunto, violenza; tra queste, 231 erano nuovi contatti, mentre le altre 58 stavano proseguendo un percorso iniziato precedentemente. Le violenze che ci sono state da loro segnalate sono principalmente psicologiche (198), fisiche (156), economiche (96) e sessuali (58). Tra le nuove donne che si sono rivolte a noi in questo periodo di tempo, 150 avevano figli/e di cui il 67,7% ha subito violenza (195) insieme alle madri o vi ha assistito.

Il Centro Antiviolenza di Parma per l’otto marzo pubblica i dati della sua attività, in una giornata significativa poiché è nata come festa per omaggiare le lotte delle donne.

In merito all’ospitalità nelle case rifugio, nell’anno 2022 è stato dato alloggio a 30 donne con figli/e e 16 senza (46 in totale), tra cui solo 54 sono i minori ospitati; in conclusione 100 è il totale di donne e figli/e ospitati nelle case rifugio con una media di 47,1 notti di ospitalità per donne e minori. "La maggior parte delle donne accolte - fanno sapere dal Centro Antiviolenza - sono italiane; siccome la violenza colpisce donne italiane e straniere in modi diversi ma affonda le sue radici nello stesso sistema patriarcale è essenziale continuare il nostro lavoro di sensibilizzazione sul territorio. Nel mese di marzo, infatti, in occasione delle celebrazioni per la festa della donna, come centro antiviolenza, abbiamo deciso di portare anche a Fidenza, con il patrocinio del comune, la mostra “Lessici familiari. Stereotipi a ogni latitudine” Dopo il successo di Parma, abbiamo ritenuto necessario diffondere l’iniziativa sul territorio per la sua forza nel trasmettere il messaggio che i pregiudizi sulle donne sono trasversali a paesi, nazioni e culture. L’inaugurazione sarà il 17 marzo alle ore 18.45 presso la Biblioteca Civica Leoni, via Costa 2; la mostra resterà aperta alle visite dal 17 al 31 marzo nei seguenti giorni ed orari: lunedì e martedì dalle 13-19, mercoledì 9-19, giovedì 9-19, venerdì 9-19, sabato 9-13. Il percorso guida alla riscoperta di detti popolari e proverbi sulle donne che rispecchiano un modo di pensare e idee preconcette sul femminile, ancora molto attuali".