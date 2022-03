A passeggio con una balestra, un coltello e una spranga: denunciati tre giovani

I carabinieri della compagnia di Parma hanno effettuato, ieri 18 marzo, un’attività straordinaria di controllo del territorio con l’impiego delle pattuglie delle quattro stazioni che operano in città: Parma Oltretorrente e Centro, Vigatto e San Pancrazio. Al termine del servizio sono state denunciate sei persone. Tre per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In Via Emilia Ovest un 21enne, con precedenti di polizia, è stato trovato a passeggio con una balestra, in Viale Toschi un 29enne rumeno, residente in provincia di Cremona, è stato trovato con un coltello a serramanico con una lama di 20 centimetri mentre un 35enne ad un posto di controllo è stato trovato con una spranga di metallo di quasi 50 centimetri.

Sono stati anche sequestrati oltre 15 grammi di hashish: un 40enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Fermato in Viale Tanara ha tentato di nascondersi alla pattuglia in transito ma è stato individuato e perquisito. Nei parchi cittadini sono stati identificati due cittadini extracomunitari di 19 e 22 anni gravati dal divieto di ritorno nel Comune di Parma e pertanto denunciati. Segnalati alla Prefettura quali assuntori tre giovani trovati con piccole quantità di droga.