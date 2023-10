A zig zag sulla strada per Parma: denunciato a Pilastro un 57enne alla guida ubriaco e con la patente scaduta da tre anni

Guida ubriaco e con la patente scaduta da tre anni: denunciato un 57enne di origini reggiane ma residente a Parma.

Il comando della stazione dei carabinieri di Tizzano gli contesta adesso il reato di guida in stato di ebrezza, dopo che l'uomo è stato controllato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

I carabinieri sono intervenuti in località Pilastro, su indicazione della centrale operativa di Parma in quanto alcuni automobilisti avevano segnalato un'utilitaria di colore nero che procedendo in direzione Parma, invadeva più volte la corsia opposta, creando una grave situazione di pericolo.

La pattuglia, dopo avere intercettato e fermato l’auto, ha proceduto al controllo del guidatore, il quale è apparso fin da subito palesemente alterato, in evidente stato di ebrezza alcolica. L’uomo, sottoposto al test alcolemico mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, è risultato “positivo” ad entrambe le prove evidenziando una quantità di alcol nel sangue di gran lunga superiore al limite consentito.

Da un rapido controllo è emerso altresì che la patente esibita dall’uomo ai carabinieri era scaduta da tre anni. Il conducente è stato così denunciato per guida in stato di ebrezza. Sequestrata l’autovettura e ritirata la patente di guida che è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza.