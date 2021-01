Aggredisce una donna per rubarle la borsetta: 29enne senegalese denunciato e espulso

Ha aggredito una donna in via Rastelli per strapparle la borsetta ed è scappato ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, che lo hanno denunciato per furto con strappo e poi accompagnato al Cpr di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione dal territorio nazionale. Un 29enne senegalese si è reso protagonista di un grave episodio nel pomeriggio di sabato 16 gennaio. Il giovane, dopo aver visto la donna - orginaria del Benin - che si trovava a piedi in via Rastelli, l'ha avvicinata mentre si trovava a bordo della sua bicicletta e l'ha strattonata per strapparle la borsa. In quel momento aveva la mascherina e un giubbotto scuro: il ragazzo è scappato poi in via Brescia.

La donna ha avvisato la polizia: gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno effettuato alcuni controlli in zona per rintracciare l'aggressore. Grazie alle immagini delle telecamere gli agenti hanno avuto a disposizione l'immagine del rapinatore: poco dopo una pattuglia della polizia locale ha controllato un giovane al parco Ducale. Il 29enne è stato portato in Questura: si tratta di un uomo, le cui iniziali sono L.M.A. con precedenti per rapina e tentato omicidio. Dopo la denuncia per furto con strappo è stato avviato l'iter per l'espulsione: il senegalese è stato portato nel Cpr di Gradisca d'Isonzo.