Ai domiciliari per violenza sessuale viola le misure: arrestato 31enne

Ha violato le prescrizioni alle quali era sottoposto mentre si trovava agli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Un 31enne parmense è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Modena San Damaso ed ora si trova nella casa circondariale Sant'Anna di Modena, dove resterà in attesa di giudizio. Il giovane era stato condannato per violenza sessuale e lesioni dolose: il reato era stato commesso nel mese di gennaio in provincia di Parma.

