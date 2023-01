Al parco con droga e pugnale: denunciato 22enne che cercava di nascondere l'hashish tra gli alberi

Una considerevole quantità di sostanza stupefacente sequestrata, 10 consumatori segnalati e altre persone denunciate per reati vari: detenzione ai fini di spaccio e porto di arnesi idonei ad offendere. Questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma nella zona del Parco Nord.

Diverse le persone controllate da inizio settimana, 10 delle quali risultate essere assuntori di sostanze stupefacenti, tutte tra i 18 ed i 30 anni. Il quantitativo di stupefacente rinvenuto nella loro disponibilità ammonta complessivamente a circa 15 grammi tra marijuana e hashish. I Carabinieri della Sezione Radiomobile oltre alle segnalazioni hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 22enne pakistano, residente in Provincia di Reggio Emilia trovato all’interno del parco mentre nascondeva, tra le radici di un albero, quasi 50 grammi di hashish. Lo stesso è stato denunciato anche per porto di oggetti atti offendere perché trovato con un pugnale. Stessa sorte è toccata ad un 33enne moldavo in possesso di un cutter.