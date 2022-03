Al parco con un coltello da 15 centimetri, furti e droga: città al setaccio e tre denunce

Proseguono i controlli straordinari del territorio della città da parte dei carabinieri di Parma. Nella giornata di ieri, giovedì 24 marzo, sono state denunciate tre persone. Un 26enne, di origine marocchina in Italia senza fissa dimora è stato bloccato dai militari in transito davanti ad un supermercato mentre si allontanava con merce non pagata. Fermato, è stato denunciato: la refurtiva del valore di un centinaio di euro restituita al legittimo proprietario. Stessa sorte per una 33enne sorpresa dalla vigilanza di un negozio in centro mentre superava le casse senza aver pagato della bigiotteria per un valore di circa 50 euro. Presa in consegna dalla pattuglia intervenuta sul posto è stata denunciata e la merce restituita.

All’interno del Parco Ducale, la pattuglia a cavallo, ha notato un giovane che girava con atteggiamento sospetto. Il ragazzo è stato fermato ed identificato da una pattuglia dei carabinieri, giunta sul posto. A seguito della veloce ispezione al 21enne residente in provincia di Cremona è stato trovato un coltello con una lama di oltre 15 centimetri. Il coltello è stato sequestrato ed il giovane denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.

Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori, di cui alcuni giovani. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sulle principali vie di scorrimento è stato fermato un 21enne che a seguito di perquisizione è stato trovato con pochi grammi di hashish. Per tale motivo oltre alla segnalazione alla Prefettura è stata ritirata la patente.