Al via la stagione venatoria: più di 100 cacciatori controllati, nove sanzioni per oltre 1.500 euro

Con l’inizio della stagione venatoria, avvenuto il primo ottobre scorso, i Carabinieri Forestali della provincia di Parma hanno pianificato una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti venatori. Particolarmente intensi sono stai i controlli di pattugliamento e perlustrazione eseguiti dai Carabinieri Forestali in quelle porzioni di territorio contraddistinte da un elevato valore naturalistico come aree protette e zone umide. Durante le prime giornate di caccia in provincia sono stati controllati 126 soggetti intenti ad esercitare l’attività e 24 veicoli. I militari intervenuti sono stati principalmente impegnati nel visionare le licenze di porto d’armi, il munizionamento in possesso dei cacciatori, il numero dei capi abbattuti e la loro corretta annotazione sul tesserino venatorio regionale. Durante i controlli i militari hanno eseguito anche verifiche sul benessere animale in relazione ai cani impiegati nelle battute di caccia, veniva, inoltre, verificato il rispetto dei divieti legati alla circolazione fuoristrada di mezzi a motore. Il bilancio dei primi controlli ha visto sanzionati nove cacciatori per un ammontare complessivo di oltre 1.500 euro di sanzioni amministrative.