Guida ubriaco e finisce in un dirupo: denunciato a Borgotaro

Il comando Stazione carabinieri di Borgotaro ha denunciato per guida in stato di ebrezza un giovane residente che alla guida di un veicolo, ubriaco, percorrendo la fondovalle è uscito di strada terminando la corsa in un dirupo. I successivi esami ematologici effettuati presso l’ospedale hanno evidenziato un tasso etilico con un valore superiore al limite consentito.

Il giovane è stato denunciato e la patente di guida ritirata, trasmessa alla locale Prefettura per le determinazioni di competenza.