Allerta truffe in provincia, 72enne allontana 4 finti carabinieri: 49enne raggirata online

Rimane alta l'allerta truffe nella nostra provincia. Nella giornata di ieri, 13 maggio, una donna di 72 anni di Traversetolo è riuscita a sventare una truffa, tentata da quattro uomini che si sono finti appartenenti alle forze dell'ordine. L'anziana, che non si è fatta intimidire: ha chiuso la porta d'ingresso ed ha chiamato il 112. I quattro hanno cercato di entrare in casa con la scusa di doverle comunicare l'arresto di un conoscente della donna. Quando la 72enne ha chiamato i carabinieri, quelli veri, i quattro truffatori sono scappati. I militari hanno avviato le indagini: la donna, infatti, ha riferito il modello dell'auto utilizzata dai malviventi.

Una 49enne di Parma è invece rimasto vittima di una truffa online: ha versato, infatti, ben 1.500 euro sul conto corrente di un 21enne di Brescia, identificato e denunciato dai carabinieri di San Pancrazio per il reato di truffa. La donna aveva messo in vendita una piegatrice per 500 euro su un sito di annunci online: poco dopo è stata contattata dal giovane, che ha detto di essere intenzionato all'acquisto. Il truffatore ha detto alla donna di recarsi al bancomat per consentirgli di pagare i 500 euro: seguendo le istruzioni del 21enne la 49enne ha invece accreditato sul suo conto i 1.500 euro.

Le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere che il numero di telefono era intestato ad un sedicente cittadino del Bangladesh, la carta postepay è stata aperta dal 21enne tramite un profilo privato “Telegram” e subito disattivata dopo la truffa.

TRUFFE: I CONSIGLI DEI CARABINIERI - Con l’occasione, prosegue da parte dei Carabinieri l’attività informativa per evitare di essere raggirati da persone senza scrupoli. Gli espedienti, utilizzati, per entrare in casa sono tanti. I truffatori si spacciano per operatori di enti vari, anche come appartenenti alle forze dell’ordine per riuscire ad impossessarsi di soldi e gioielli. Non consegnate denaro a nessuno, non credete ad alcun interlocutore con cui venite fatti parlare al telefono e che si spaccia per un vostro congiunto. Effettuate acquisti o vendite solo quando siete certi dell’identità dell’interlocutore. Nel dubbio non aprite e chiamate sempre il 112 o interrompete la compravendita.