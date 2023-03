Anarchici a Torino, controlli in vista: in diversi partiti da Parma

Diverse persone sarebbero state identificate dagli agenti Digos torinese in vista del corteo nazionale in programma oggi pomeriggio nel capoluogo piemontese a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis e da oltre 100 giorni in sciopero della fame. A quanto si apprende, tra gli identificati oltre a torinesi, ci sarebbero persone in arrivo da diverse città italiane, tra cui Milano, Bologna, Parma, Macerata, Trento e Taranto oltre ad alcune soggetti spagnoli. Nel corso dell’attività sarebbero anche stati controllati i veicoli sui quali alcuni degli identificati viaggiavano.