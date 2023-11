Anziana morì per il crollo di un albero al parco Ferrari: assolti tutti gli imputati

Sono stati assolti i quattro imputati nel processo nato in seguito all'apertura di un fascicolo, da parte della Procura della Repubblica di Parma, dopo la morte di Elisa Montanarini, un'anziana di 89 anni deceduta il 1° luglio del 2019 in seguito al crollo di un albero all'interno del parco Ferrari a Parma. Una tragedia che aveva suscitato sgomento e rabbia in città. Dopo il ricovero d'urgenza l'anziana era morta in seguito alle gravissime ferite riportate. In particolare la donna era stata travolta da un gazebo, caduto in seguito al crollo di un grosso ramo. In quel giorno di forte vento il parco non era stato chiuso.

Dopo la tragedia la Procura della Repubblica aveva aperto un fascicolo di indagini a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudiizio di quattro persone: Enrico e Sonia Bernardi, gestori del chiosco, Enzo Monica, ex direttore esecutivo di Parma Infrastrutture, e Albino Carpi, dirigente di Parma Infastrutture. I giudici hanno stabilito l'assoluzione per tutti gli imputati, accusati di omicidio colposo.