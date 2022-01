Neviano, 81enne scomparso da due giorni: trovato in stato di ipotermia

Un anziano di 81 anni, scomparso da due giorni a Neviano degli Arduini, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, dai carabinieri in località Bazzano. L'uomo non era cosciente ed era stato di ipotermia: è stato trasportato d'urgenza da un'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore.

I parenti hanno denunciato la scomparsa dell'anziano nella stessa mattinata di oggi. Dopo la segnalazione sono state avviate subito le ricerche dell'anziano che tra l'altro non è in condizioni fisiche ottimali.

I militari di Neviano degli Arduini hanno quindi iniziato a ritroso un ipotetico tragitto percorso dallo scomparso. È stato rintracciato in località Bazzano, verso le 15, non cosciente ed in stato di ipotermia dopo due giorni interi esposto al freddo e alla rigide temperature. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso ora è in ospedale preso in carico dai sanitari per le cure mediche.