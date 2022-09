Anziano si perde a Cangelasio di Salsomaggiore: Giuliano ritrovato dai carabinieri

Giuliano, l'anziano che soffre di Alzheimer scomparso dalle 15 di ieri, sabato 17 settembre, è stato ritrovato intorno alle 4 di stanotte da una pattuglia dei carabinieri della radiomobile di Salsomaggiore in località Passeri, nel comune di Salsomaggiore In buone condizioni di salute, riportato dai familiari

Anziano scomparso a Cangelasio

Si è allontanato da casa nel primo pomeriggio, Giuliano. Dalle 15 i suoi familiari non hanno più sue tracce. Sono stati avvertiti i carabinieri che, a Cangelasio di Salsomaggiore sotto il comando di Massimiliano Iori, stanno setacciando la zona con quattro pattuglie. E' in arrivo sul posto la Protezione Civile con una squadra di cani molecolari per proseguire le ricerche. Si batte la zona della campagna oltre ai posti in cui, secondo i famigliari, potrebbe essersi recato Giuliano che soffre di Alzheimer.