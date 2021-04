"Aprire un nuovo centro vaccinale ed estendere l'orario fino a mezzanotte"

Estendere la vaccinazione al Pala Ponti, a Parma, e aprire in citta` "un nuovo centro vaccinale e comunque risolvere le problematiche che causano un'eccessiva concentrazione giornaliera di vaccinazioni al Pala Ponti con conseguenti disagi per gli utenti e per gli operatori". La richiesta è del consigliere Fabio Rainieri (Lega) che ha presentato un'interrogazione alla Giunta firmata anche dal collega Emiliano Occhi. Nonostante lo sforzo organizzativo, scrive Rainieri, per risolvere i problemi nell'ultimo fine settimana al centro vaccinale Pala Ponti "si ravvisano ancora alcuni disagi soprattutto dovuti a code di molte persone anziane all'aperto". A causare disagi, sarebbe stato l'aumento delle vaccinazioni giornaliere. La Regione, continua il consigliere, "ha disposto di tenere aperti un centro vaccinale fino alle 24 in ogni provincia. A Bologna, ad esempio, è già stato fatto nel centro vaccinale di Bologna Fiere. L'apertura di un nuovo centro vaccinale e l'estensione delle vaccinazioni, fino alle 24, al Pala Ponti consentirebbero di distribuire meglio le vaccinazioni, eliminando o perlomeno limitando i disagi dovuti all'eccessiva concentrazione di persone da vaccinare in un centro".