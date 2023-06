Folle inseguimento tra via Trento e via Torino: poi calci e pugni ai carabinieri che finiscono all’ospedale. Arrestato 26enne

Predisposti nella giornata di ieri i controlli delle zone più sensibili della città da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma. Pattugliamenti e posti di controllo, con specifici compiti di prevenzione e contrasto dei reati con particolare riferimento ai predatori, all’uso ed allo spaccio di stupefacenti, oltre alle violazioni al Codice della Strada e alle altre condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito dei controlli stradali, i militari hanno fermato oltre 70 veicoli e identificato più di120 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, l’utilizzo del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

L’importante dispiegamento di forze ha consentito di effettuare due arresti, denunciare 2 persone e segnalare quali assuntori più di 10 persone sequestrando oltre 25 grammi tra hashish e marijuana. Il primo arresto interessa un 26enne nigeriano in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia. Lo stesso, alle 2 è stato fermato dalla pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente in via Trento. Sin dalle prime fasi del controllo si è mostrato insofferente e, nella circostanza i militari notavano che aveva difficoltà nel parlare, come se nascondesse qualcosa in bocca. Alla richiesta di aprirla il 26enne fuggiva a piedi percorrendo via Trento in direzione via San Leonardo, immettendosi successivamente in via Pasubio ed ancora in via Torino, sempre inseguito a piedi da uno dei militari mentre il collega, alla guida dell’autovettura di servizio percorreva tutta via Trento, svoltando successivamente in via Venezia, per poi fermarsi all’inizio di via Torino, dove scendeva dall’auto e percorreva a piedi la strada, trovando nascosto fra le auto il 26enne, bloccato dopo aver violentemente aggredito i militari con calci e pugni. Condotto in caserma è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in quanto i militari sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e dimessi con una prognosi di alcuni giorni per escoriazioni in più parti del corpo.

La seconda persona arrestata è un 40enne marocchino arrestato dai militari della Sezione Radiomobile in quanto ha violato le disposizioni della misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, venendo sorpreso, nei pressi dell’abitazione. Arrestato e terminate le formalità di rito è stato, come disposto dalla norma in vigore rimesso in libertà.

I denunciati sono invece un 18enne algerino, fermato per un controllo dalla pattuglia di Parma Oltretorrente, sul ponte di mezzo venendo trovato con arnesi idonei allo scasso; una 26enne italiana, sorpresa presso un supermercato della città ad impossessarsi di bottiglie di alcolici per un valore di quasi 200 euro. Fermata dopo aver varcato le casse è stata denunciata per furto aggravato dalla pattuglia della Sezione Radiomobile intervenuta sul posto.