Asporto fino alle 22? Solo per le enoteche: per i bar stop alle 18

L'asporto fino alle 22 è consentito solo per le enoteche e esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Per i bar (codice ATECO 56.3) l'attività di asporto è vietata dopo le ore 18. Con l'approvazione del nuovo decreto in tanti hanno sollevato il dubbio dovuto ad un passaggio del testo.

Resta il divieto di asporto dopo le ore 18 per i bar: la possibilità di asporto fino alle 22 varrà solo per enoteche e simili. Lo precisa il ministero della Salute in una nota, dopo le polemiche.

"A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle 'attività dei servizi di ristorazione' in relazione all'asporto, si precisa - recita la nota - che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l'asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto".

Dopo l'approvazione del nuovo Dpcm 2 marzo 2021, era stato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, a farsi sentire: "Scuole chiuse ma movida libera. Il nuovo Dpcm sembra dire esattamente questo. Con una mano si chiudono le scuole e con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi".

Rebus risolto nel giro di poche ore. La possibilità di asporto fino alle 22 varrà solo per enoteche e simili (ovviamente non riguarda la Sardegna zona bianca, dove i bar aperti fino alle 21). Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.