L'assessore Casa: "Il responsabile individuato in 25 minuti"

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa (in foto), dopo che la Polizia locale ha individuato il responsabile del danneggiamento dei portali del Duomo e del Battistero.“Si tratta di un vero e proprio sfregio alla città - spiega Casa - che sta facendo soffrire ed al tempo stesso arrabbiare i parmigiani, ma anche i turisti. Infatti mentre stamattina stavo guardando l’intervento di pulizia al portale del Battistero, dolore e rabbia erano i sentimenti che mi accomunavano ai tanti parmigiani e visitatori della nostra città che si fermavano. Il soggetto è stato individuato. Ancora una volta l’opera della Polizia locale è stata impeccabile. Prima nell’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona e poi nell’individuare il soggetto responsabile che già conoscevano per altri fatti. Ora lo stanno cercando e, ne sono certo, verrà presto trovato e arrestato. Ciò che però dispiace di più è che questo, come altri reati, poteva essere evitato. Sarebbe bastato, come dico da 10 anni, che chi commette reati gravi contro le persone o, come in questo caso, contro il patrimonio, non possa essere messo nelle condizioni di continuare a girare per le strade delle nostre città. Per questo però deve intervenire il governo con leggi adeguate. Prima lo fa e meglio è per tutti”. Conclude Casa: "La polizia locale ci ha messo 25 minuti per analizzare le immagini e identificare il responsabile, tra l'altro già conosciuto in quanto era stato denunciato tre giorni fa per un'occupazione abusiva. Ora l'applicazione delle pene deve essere esemplare".