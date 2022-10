Attimi di terrore in Fiorenzuola-Lucchese: trauma cranico per un calciatore trasportato d'urgenza al Maggiore

Sono attimi di vero terrore quelli che si vivono a Fiorenzuola durante la partita di Coppa Italia contro la Lucchese. Al 20' del primo tempo Nicola Anelli, giovanissimo attaccante piacentino classe 2004, si scontra con un avversario che lo colpisce involontariamente alla testa. Il rossonero cade a terra e subito si intuisce la gravità della situazione. Resta immobile qualche secondo e poi è vittima di spasmi visibili anche dalla tribuna. Immediati i soccorsi, con i medici delle due squadre precipitatisi in campo per prestare le prime cure insieme ai volontari della Pubblica assistenza presenti sul campo. Subito arriva la richiesta dell'intervento dell'ambulanza dell'ospedale valdardese, che infatti arriva dopo pochi minuti, ma viste le condizioni del giocatore si preferisce chiamare l'elisoccorso che dopo un quarto d'ora atterra a centrocampo e carica lo sfortunatissimo giocatore per trasportarlo al nosocomio di Parma.

Filtrano le prime notizie che parlano di un trauma cranico e di fratture nasali ma, fortunatamente, raccontano anche di un giocatore confuso ma cosciente. In serata Anelli verrà sottoposto a tutti gli esami strumentali necessari per valutare eventuali traumi alla testa ed eventualmente come intervenire per la riduzione della frattura alle ossa nasali.