Attimi di terrore sul Ponte di Mezzo: una donna ha minacciato di buttarsi nella Parma

"C'è una ragazza che si vuole buttare dal ponte"... È questo il grido d'allarme che l’operatore del 112 si è sentito rivolgere da alcuni passanti. Sul “ponte di Mezzo” una donna che si trovava in ginocchio al di là del parapetto, aveva sguardo rivolto verso “la Parma” che piangeva. Il timore era che si stesse per consumare una tragedia e così hanno dato l'allarme. L’attivazione di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma è stata immediata, con i militari che sono arrivati tempestivamente sul posto, dove nel frattempo alcuni passanti avevano iniziato a parlare con la ragazza cercando di tranquillizzarla. La giovane donna era in stato confusionale, fermamente decisa a buttarsi in quanto si sentiva in colpa per una banale discussione avuta con i genitori. Grazie al lavoro dei militari, che hanno agito con estrema calma, la situazione è tornata alla normalità, in attesa dell’arrivo dei militi del 118 ai quali è stata affidata per le opportune valutazioni di natura medica. Fondamentale in questo caso è stata la sinergia fra i cittadini, che tempestivamente hanno allertato il 112 ed i Carabinieri, che mossi dalla sensibilità che da sempre contraddistingue l’Arma, hanno agito nel minore tempo possibile riuscendo così ad evitare il peggio.