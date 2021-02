Ausl: ieri vaccinate dieci persone delle équipe mobili infermieristiche

Nella giornata del 10 febbraio a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 10 persone dalle équipe mobili infermieristiche Ausl sul territorio, in collaborazione con i medici Ausl delle Unità Straordinarie di Continuità Assistenziale (USCA) e medici di famiglia. Dall'inizio della campagna vaccinale, a fine giornata del 10 febbraio, il totale delle vaccinazioni effettuate a Parma e provincia è pari a 30.939, di cui 16.769 prime dosi e 14.170 seconde dosi. Il centro vaccinale dell'Ospedale Maggiore, dopo una pausa prevista dalla pianificazione delle attività, riprende le vaccinazioni oggi, giovedì 11 febbraio, con oltre 490 somministrazioni di prime dosi prenotate, relative alla fase 1 della campagna. Nelle residenze per anziani (CRA) è terminata la somministrazione delle seconde dosi con il vaccino Pfizer, l’attività riprenderà il 16 febbraio per concludere il ciclo vaccinale con il farmaco Moderna. E’ conclusa anche la somministrazione delle prime dosi in tutte le comunità alloggio anziani, case famiglia e negli istituti religiosi (con maggior numero di ospiti) di Parma e provincia, dove sono già fissati gli appuntamenti per i richiami dal 23 febbraio all’1 marzo prossimi.