Usano le auto rubate a Parma per bloccare la strada mentre svuotano il magazzino: banda di ladri in fuga

Hanno utilizzato due auto rubate a Parma, una Toyota e un furgone, per bloccare le strade mentre svaligiavano il magazzino di un negozio. Pochi minuti. Una manciata di secondi per arrivare, sfondare, colpire e scappare. Un furto fotocopia di quello avvenuto solo qualche settimana fa a Ronco Briantino - come riportato da MonzaToday- è andato in scena la scorsa notte a Vimercate. Questa volta a essere colpita è stata una azienda che si occupa di distribuzione di prodotti di elettronica con un magazzino in via Val D'Ossola, una traversa di via Trento, a ridosso della tangenziale Est.

Monitor di computer e dispositivi informatici portati via dal capannone per un bottino che è in corso di quantificazione e sicuramente sarà di diverse migliaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella nottata tra il 20 e il 21 dicembre, intorno alle quattro. La banda è arrivata con un mezzo che ha utilizzato come ariete per sfondare il portellone del magazzino e aprirsi un varco mentre lungo il quadrilatero di vie adiacenti sono state posizionate delle vetture rubate poche ore prima, utilizzate come muro e schermo per ostacolare l'accesso al sito da parte delle forze dell'ordine in caso di intervento e agire così indisturbati. Pochi istanti prima che l'allarme si attivasse e pochissimo tempo per rubare e scappare.

I veicoli provento di furto - tra cui una Toyota e un furgone - risultano rubati a Parma e nei comuni del circondario in Brianza. Ora sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate. Il 14 dicembre un'altra spaccata, simile nel modus operandi e nella disposizione delle vetture come muro nelle vie limitrofe, era stato messo a segno a Ronco Briantino, la banda era riuscita a scappare con un bottino in trucchi, rossetti e prodotti per il make up del valore di circa 10mila euro.