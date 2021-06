E' scoppiato un grosso incendio nella zona di San Pancrazio, periferia cittadina, nei pressi dell'area ferroviaria. Le fiamme, per motivi ancora in corso d'accertamento, sono divampate anche nella zona di Ponte Taro, costringendo gli addetti ai lavori a chiudere il tratto di tangenziale che interessa la zona tra Baganzola e via Emilia Ovest. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme.