Aveva in casa 730 grammi di hashish: 38enne in manette

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 38enne gravato da diversi precedenti di polizia, con l'accusa di «detenzione di sostanze stupefacenti». L'arresto è avvenuto ieri a Torrile quando, l’uomo è stato fermato per un ordinario controllo alla circolazione stradale. Il suo comportamento ha destato l’attenzione dei militari. Dopo averlo identificato e sottoposto a una rapida ispezione veicolare, sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente, in particolare oltre 730 grammi di hashish, suddivisi in panetti, ed un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito relative al suo arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.