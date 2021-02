Baby gang rapina e pesta due 14enni al parco Ducale: arrestato 17enne

Tutto per i 60 euro nel portafoglio di uno di loro: l'aggressore fermato è stato portato al carcere minorile di Bologna

Hanno prima accerchiato, poi rapinato e picchiato due ragazzini di 14 anni che erano seduti su una panchina all'interno del parco Ducale. Tutto per rubare 60 euro dal portafoglio di uno di loro. Il gravissimo episodio si è verificato nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, nell'area verde di Parma. Un 17enne magrebino, che faceva parte della baby gang che ha agito contro i ragazzi, è stato identificato ed arrestato per rapina e lesioni dai carabinieri della stazione di Parma Centro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, il gruppo di ragazzi avrebbe avvicinato alcuni 14enni, che si trovavano su una panchina: con la scusa della richiesta di una sigaretta avrebbero accerchiato le vittime. Dopodichè uno di loro avrebbe strappato dalle mani di un 14enne il suo portafoglio, che conteneva 60 euro: dopo averlo rapinato lo ha anche picchiato, buttandolo a terra.

La vittima si è rialzata ed ha cercato, insieme, ad un amico, di rincorrere gli aggressori. I giovani che facevano parte della baby gang, dopo aver picchiato anche l'amico, sono stati raggiunti dai carabinieri all'altezza del ponte Verdi. Uno di loro, il 17enne magrebino residente a Reggio Emilia, è stato bloccato ed arrestato mentre gli altri sono riusciti a scappare. Le vittime hanno riportato lesioni per 5 e 7 giorni. Il minorenne è stato accompagnato presso l’istituto penitenziario minorile di Bologna a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per individuare i complici.