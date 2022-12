Montanara, allarme baby gang: "Gruppi di ragazzini lanciano petardi contro le auto in corsa"

Le festività si avvicinano e torna la pratica, spesso criticata perchè potrebbe creare situazione di disagio, di lanciare petardi e botti nelle aree verdi, nei parcheggi e anche sui marciapiedi. Ma se il lancio avviene addirittura contro le auto in corsa l'azione da semplice gioco può trasformarsi in un vero e proprio atto di vandalismo. E' quello che è successo, secondo il racconto di alcuni residenti, nei giorni scorsi all'interno del quartiere Montanara, in particolare lungo la trafficata via Montanara.

"Abbiamo visto gruppi di ragazzini lanciare i petardi contro le auto in corsa: credo sia molto pericoloso anche perchè i conducenti vengono distratti dallo scoppio dei botti, hanno paura e c'è il rischio che possano perdere il controllo del mezzo" sottolinea un residente della zona. "Per non parlare poi - gli fa eco un'altra cittadina - della possibilità di danneggiamenti alle auto che percorrono via Montanara: anche se la velocità è bassa potrebbe sorgere anche dei problemi di questo tipo". I cittadini sono in allerta per la presenza di gruppetti di giovani e giovanissimi che, oltre a far scoppiare i botti nelle aree verdi e lungo la strada li lancerebbero direttamente contro le auto, creando scompiglio e pericoli per la sicurezza stradale.