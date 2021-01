Bar aperto nonostante i divieti, la polizia locale lo fa chiudere: i clienti scappano

Si trovavano all'interno di un bar di via Venezia e stavano consumando cibo e bevande. Alcuni clienti del locale che, nonostante le norme anticovid e le regole valide nella zona arancione, avevano deciso di entrare all'interno, sono scappati alla vista degli agenti della polizia locale, che si sono fermati per controllare il rispetto delle regole. I

l titolare del bar è stato multato per 400 euro mentre il locale, come previsto dalle disposizioni, è stato chiuso per cinque giorni. Nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio che corrispondeva con la protesta Ioapro, i controlli delle forze dell'ordine si sono intensificati: a Parma, oltre alla pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri, si sono unite anche le pattuglie della guardia di finanza e quelle della polizia locale.