Va in escandescenza in un bar di Corcagnano, spacca le bottiglie e molesta i clienti: fermato dalla polizia

Momenti di paura nella mattinata di martedì 13 febbraio all'interno di un bar di Corcagnano, nei pressi dell'incrocio tra via Langhirano e strada Cava in Vigatto. Secondo le prime informazioni un uomo, probabilmente di origine straniera, sarebbe andato in escandescenza mentre si trovava all'interno del locale, per motivi in corso di approfondimento. Il cliente, in stato di alterazione, avrebbe anche iniziato a molestare gli altri clienti e a spaccare alcune bottiglie. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivate due volanti della polizia, oltre all'ambulanza della Pubblica Assistenza di Langhirano per fornire assistenza in caso di necessità. L'episodio, che deve ancora essere ricostruito con esattezza, si è verificato verso le ore 9. L'uomo, poi fermato dai poliziotti, sarebbe stato accompagnato in Questura per l'identificazione e i controlli di rito.