Cibo scaduto e sporcizia: multato bar-pizzeria in un centro commerciale di Parma

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Parma ha controllato un bar-pizzeria situato all'interno di un centro commerciale locale.

Durante l'ispezione, sono state riscontrate inadempienze che mettono potenzialmente a rischio la salute dei consumatori. I carabinieri hanno infatti sequestrato circa 10 chili di materie prime e prodotti semilavorati, tra cui brioches, pasta, kebab e spezie, del valore commerciale complessivo di circa 150 euro. Questi prodotti sono risultati in parte scaduti e in parte privi di qualsiasi indicazione che ne consentisse la rintracciabilità.



Ulteriori carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in varie parti del locale. In particolare, è stata rilevata una notevole sporcizia vetusta su tutte le superfici delle attrezzature, sui piani di lavoro e sul pavimento. Sono stati rinvenuti materiali ed imballaggi vari, stoccati sul pavimento all'interno del locale, che impediscono una corretta pulizia dello stesso.In base ai mancati adempimenti riscontrati durante l'ispezione, il legale rappresentante del bar-pizzeria è stato multato per un totale di 3.000 euro.