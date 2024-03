Entra al bar ubriaca e lancia il cane contro gli altri clienti: denunciata

Alcune sere fa una donna, ubriaca, si è presentata in un bar di Medesano. Aveva un cane, tenuto senza guinzaglio e senza museruola. Il titolare del bar, preoccupato per la sicurezza degli altri clienti alcuni dei quali avevano cani, ma regolarmente tenuti con guinzaglio e museruola, le chiedeva di stare fuori dal locale o di procurarsi un guinzaglio.

La donna inizialmente è uscita dal locale ma è tornata poco dopo: ha liberato il cane all'interno del locale. L'animale si è lanciato verso gli altri animali presenti, creando scompiglio, mentre la proprietaria a sua volta iniziava ad inveire contro il titolare del locale e gli altri avventori. La situazione è andata avanti per diversi minuti, finché non sono stati chiamati i carabinieri. La donna, accortasi della chiamata al 112, a questo punto si allontanava dal locale, non prima di aver danneggiato la vetrata della porta d’ingresso e rotti diversi bicchieri e suppellettili che si trovavano sui tavoli, provocando anche una certa apprensione ai clienti presenti.

Sul posto sono intervenuti i militari di Medesano a cui sono state affidate le indagini e che, in poco tempo hanno ricostruito l’accaduto, individuando la responsabile dei danneggiamenti in una 52enne del luogo, già nota per episodi simili. A seguito degli elementi probatori acquisiti, la donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato.