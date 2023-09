Basilicanova, precipita un deltaplano: due morti carbonizzati

A Basilicanova, all'altezza di un campo nei pressi della strada che porta verso la frazione di Montechiarugolo, un deltaplano è precipitato. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'incidente, ma il velivolo è andato in fiamme nell'impatto con il suolo e due persone sono morte carbonizzate. Sul posto una squadra di vigili del fuoco a lavoro per recuperare i cadaveri, un'ambulanza del 118 e i carabinieri.

In aggiornamento