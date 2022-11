Scappano dalla comunità per rubare alcolici, glieli requisiscono e loro danneggiano la struttura: denunciati 4 giovani

Due minori di 16 e 17 anni si sono allontanati dalla comunità a cui erano affidati e, dopo essere entrati al supermercato del paese si sono impossessati di alcune bottiglie di alcolici, scappando alla vista del direttore ha tentato di fermarli. Rientrati in comunità, sono stati sorpresi dalle educatrici con gli alcolici. A quel punto il 16enne insieme ad altri due ospiti, ha danneggiato la struttura, in particolare il soffitto in cartongesso e vetri delle finestre.

L'episodio è avvenuto a Bedonia il 27 ottobre. I due ragazzi, dopo essersi allontanati sono entrati nel supermercato del paese e hanno rubato alcuni per un valore di 40 euro. Il furto è statp ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il direttore, avvisato da alcuni clienti, si è diretto verso i ragazzi per fermarli ma i due sono scappati.

Le educatrici della comunità hanno scoperto le bottiglie che sono state immediatamente requisite. Il 16enne, dopo aver iniziato a dare in escandescenza per riaverle, insieme ad altri due giovani, ha danneggiato il controsoffitto in cartongesso ed i vetri di alcune finestre. A seguito delle riprese delle telecamere, della denuncia delle educatrici dell’allontanamento e del danneggiamento della struttura e dopo il riconoscimento del titolare del supermercato dei due presunti autori i quattro ragazzi, due minorenni di 16 e 17 anni e due appena maggiorenni, tutti ospiti della comunità sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna, per furto e danneggiamento.