Bedonia, 19enne si spaccia per il vicepresidente della Croce Rossa e riesce a farsi accreditare 7.500 euro da una banca

Si è spacciato per il presidente della Croce Rossa di Bedonia ed è riuscito a farsi accreditare sul proprio conto ben 7.500 euro dall'istituto di credito presso il quale l'associazione ha un conto. Un 19enne bolognese con diversi precedenti che ha contattato la banca dove ha il conto corrente la Croce Rossa di Bedonia e, fingendosi il vice presidente ha richiesto una transazione d’urgenza per oltre 7.500 euro.

Dopo la richiesta ha fatto pervenire alla banca un’email su carta intestata della Croce Rossa, nella quale indicava il numero dell’iban, con l’intestatario, da utilizzare per il bonifico e la causale. Gli uffici dell’Istituto hanno quindi proceduto, in buona fede, all’erogazione della somma. A seguito della denuncia i Carabinieri di Bedonia sono risaliti, al presunto autore, dal numero telefonico utilizzato per il primo contatto intestato al 19enne che è stato denunciato per truffa.