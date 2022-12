Ubriaco molesta i clienti di un bar di Bedonia, poi aggredisce i carabinieri: denunciato 50enne

Controlli dei Carabinieri della Compagnia d Borgo Val di Taro che, in questi giorni hanno intensificato i servizi preventivi. Su tutto il territorio, nei due

giorni trascorsi, sono state identificate 130 persone e controllate 100 autovetture, diverse le denunce e le segnalazioni alla Prefettura. A Berceto,

la pattuglia della Stazione ha fermato un 35 enne alla guida in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcool. Sottoposto all’etilometro il tasso di alcool nel sangue è risultato 3 volte superiore al consentito pertanto è stata ritirata la patente, sequestrato il veicolo e denunciato per guida in stato

d’ebbrezza.

A Bedonia una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con i militari della stazione, è intervenuta in un esercizio

pubblico in quanto un 50enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, disturbava il gestore ed i clienti. Durante l’identificazione aggrediva i militari,

venendo denunciato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Singolare il nascondiglio utilizzato da un 30enne segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Fermato ad un posto di controllo è apparso subito nervoso e restio ad essere identificato. I militari, insospettiti hanno ispezionato l’autovettura, trovando nascosto all’interno del pomello del cambio alcuni grammi di hashish. Inoltre sono stati segnalati altri cinque giovani trovati con diversi grammi tra hashish e marijuana.