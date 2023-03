Benalouane, che fai? Picchia un tifoso, l'ex Parma finisce in questura

Una disavventura quella capita ieri a Yohan Benalouane. L’ex difensore del Parma, ora al Novara, dopo il match pareggiato dai suoi a Piacenza è stato avvicinato da alcuni tifosi emiliani mentre si recava sul pullman della squadra per recuperare alcuni oggetti personali. È nato un diverbio culminato con un pugno rifilato da Benalouane a un noto ultra del Piacenza che è stato soccorso dalla Croce Rossa e poi portato in ospedale, dove gli sono stati messi una decina di punti di sutura all’arcata sopraccigliare destra. Contemporaneamente, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno accompagnato il Benalouane in questura per accertamenti: il suo rilascio è avvenuto solo in tarda serata.