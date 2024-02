Due bimbi di 2 anni si allontanano dall'asilo nido di Borgotaro: intercettati da una residente

Nella mattinata di mercoledì 7 febbraio a Borgotaro due bambini, un maschio e una femmina di circa due anni, che frequentano l'asilo nido, sarebbero usciti dalla struttura e sarebbero poi stati ritrovati nella zona di un parcheggio, vicino a via Piave, da una residente della zona. La donna, che stava percorrendo via Piave verso il centro del paese, li avrebbe visti e poi riportati all'interno dell'istituto scolastico, affidandoli alla custodia al personale. Dopo l'episodio avrebbe anche segnalato quanto avvenuto alla polizia locale.

Il grave episodio sarebbe avvenuto poco prima delle ore 11 del mattino. Non è ancora chiaro come i due bimbi siano riusciti ad allontanarsi dalla struttura, gestita da una cooperativa di Parma: probabilmente sono passati da un cancello, verosimilmente lasciato aperto, per poi ritrovarsi nel parcheggio adiacente al nido. La donna, dopo aver visto i bimbi in strada li avrebbe avvicinati, per poi dare l'allarme e riportarli all'interno dell'istituto scolastico. La vicenda si è conclusa fortunatamente senza alcuna conseguenza per i bimbi.