Bismantova: escursionista 82enne di Parma cade e si infortuna ad un caviglia

Nella tarda mattinata di mercoledì 26 maggio i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti in aiuto di una escursionista infortunata lungo il sentiero CAI 697, che costeggia sul lato nord la Pietra di Bismantova. La donna, una 82enne di Parma, era in compagnia di alcuni familiari per una passeggiata: tradita probabilmente da un sasso smosso, è scivolata accusando un forte dolore alla caviglia. I partenti hanno quindi allertato il 118, che ha attivato i tecnici del Soccorso Alpino e l'ambulanza della Croce Verde di Castelnovo. Arrivati sul posto, i tecnici del SAER hanno immobilizzato la donna e l'hanno trasportata in fuoristrada fino all'ambulanza, con la quale è stata trasferita all'Ospedale Sant'Anna per accertamenti