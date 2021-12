Blitz dei ladri in tabaccheria: bottino da 10 mila euro

Un colpo in piena notte per assaltare la tabaccheria Volta in via Giacomo Matteotti a Salsomaggiore Terme. Lo hanno messo a segno - ed il bottino ingente è di circa 10 mila euro - alcuni malviventi che nei giorni scorsi hanno preso di mira l'attività commerciale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire con esattezza l'episodio per identificare i malviventi che, dopo il furto, sono riusciti a scappare: i militari stanno analizzando ogni dettaglio che possa essere utile alle indagini. Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero rubato, oltre al denaro in contanti, anche sigarette e gratta e vinci. Il bottino totale è rilevante: le perdite ammonterebbero infatti a circa 10 mila euro.