Blitz dei Nas: sporcizia e ragnatele in 4 pasticcerie del Parmense. Sequestrati anche 81 panettoni e 100 chili di dolci natalizi

Nell'ambito dei controlli sui prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno condotto una serie di ispezioni presso pasticcerie nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, rilevando irregolarità significative presso alcune delle attività ispezionate.



Nella provincia di Parma, i Carabinieri del NAS, nel corso d’ispezioni presso pasticcerie hanno riscontrato, per quanto riguarda 4 esercizi, non conformità legate alle condizioni igienico sanitarie dei laboratori di produzioni e dei locali adibiti a deposito alimenti. In particolare, sono state evidenziate carenze igienico sanitarie dovute a sporcizia diffusa sulle attrezzature di lavoro, arredi, pavimenti e cappe aspiranti, oltre a formazioni di ragnatele.

In una pasticceria di un comune delle terre verdiane, inoltre, sono stati sequestri 81 panettoni artigianali in quanto privi delle informazioni obbligatorie destinate ai consumatori.



Complessivamente, per violazioni inerenti l’etichettatura e il cattivo stato di conservazione, sono stati bloccati 100 chili di prodotti dolciari natalizi, per un valore commerciale di 5.000 euro circa.Per le irregolarità accertate, nell’insieme, sono state comminate sanzioni pecuniarie pari a 10.000 euro circa e richiesti provvedimenti all’ASL competente.